«Спонтанно»: Оля Рапунцель и Дима Дмитренко оставили дочерей ради ужина в ресторане

В семье бывших участников реалити-шоу «Дом-2» Ольги Рапунцель и Димы Дмитренко подрастают две дочери — Василисе в апреле исполнится три года, а младшей Софии 10 февраля будет восемь месяцев.

Так сложилось, что с момента появления на свет второго ребенка Оля Рапунцель и Дима Дмитренко не могли позволить себе никуда выйти вдвоем: паре просто было не с кем оставить дочерей. И вот накануне супругам несказанно повезло: с внучками согласилась посидеть мама Ольги Татьяна Владимировна, которая все свое время уделяет сыну младшей дочери Алены Рапунцель, Богдану.

«Муж пригласил в Паназиатский ресторан вообще спонтанно, такой отдых самый классный, когда все спонтанно, — поделилась экс-участница «Дома-2» в Instagram. — И кстати, мы сегодня впервые проводим время вдвоем, без наших деток, мы хоть немного выдохнули».

Ольга Рапунцель поблагодарила маму за то, что та дала им с мужем возможность отлучить на пару часов из дома. Звезда добавила, что уже на этой неделе их ждут великие дела: пара планирует начать ремонт в квартире — так что приступит к закупке материалов и поиску мастеров.

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