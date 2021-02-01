«Годик»: невестка Кристины Орбакайте впервые показала маленького племянника

Алена Краснова с удовольствие нянчится с крестником.

Жена Никиты Преснякова Алена Краснова примеряет на себя роль мамы. Девушка с нескрываемым наслаждением играет с племянником Мироном, которому накануне исполнился годик.

В сторис Instagram блондинка разместила трогательное видео, запечатлевшее, как она нянчится с крохотным виновником торжества, придя поздравить его с первым днем рождения.

Алена Краснова подбрасывает малыша, целует его, приговаривая нежные словечки, а тот счастливо смеется.

«Годик», — подписала жена Никиты Преснякова кадр.

Маленький Мирон – не просто племянник Алены Красновой, он – ее сынок, правда, крестный. Духовной мамой очаровательного малыша девушка стала летом минувшего года, когда родители мальчика решили окрестить его в храме, а на роль крестной пригласили Алену.

Поклонники звездной пары Никиты Преснякова и Алены Красновой, кстати, с нетерпением ждут, когда же супруги объявят о пополнении в семье. Они уверены, что их ребенок будет самым красивым и счастливым малышом на свете.

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