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«Теперь все наоборот»: Гарик Харламов показал, как выглядел в детстве

Юморист отметил, что тогда мир был прекрасен.

«Теперь все наоборот»: Гарик Харламов показал, как выглядел в детстве
Гарик Харламов. Фото: Global Look Press

В прошлом году Гарик Харламов развелся с Кристиной Асмус. Они прожили в браке восемь лет и воспитывают дочь Настю. Она уже пошла в первый класс, правда, до сих пор не знает, что родители уже не вместе. В своем Instagram юморист опубликовал детский снимок, на котором был запечатлен в возрасте 3-4 лет.

Гарик Харламов
Гарик Харламов в детстве. Фото: instagram.com/garikkharlamov

«Мир прекрасен. Я ничего не знаю и ни о чем не переживаю. Я худой, полон энергии и мне хочется много машинок и солдатиков. Мультики реальны, Дед Мороз тоже. И вот какой парадокс я понял сейчас. Тогда я был маленьким человеком, а мир был огромен. Теперь же все наоборот», — написал Харламов.

Добавим, в прошлом году Гарик начал работать с киностудией «Союзмультфильм». Его голосом «заговорит» Волк из новых серий «Ну, погоди!».

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