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«Я выберусь»: Александр Збруев находится под наблюдением врачей из-за подозрений на коронавирус

82-летний актер рассказал Teleprogramma.pro о своем самочувствии.

«Я выберусь»: Александр Збруев находится под наблюдением врачей из-за подозрений на коронавирус
Александр Збруев. Фото: Михаил Фролов/«Комсомольская правда»

В первый день февраля на информационных лентах появились сообщения о госпитализации звезды фильма «Большая перемена», 82-летнего Александра Збруева. Как оказалось, новость соответствовала действительности наполовину. Збруев, действительно, почувствовал недомогание, вызвал «скорою помощь», но в больницу его не положили, врачи лечат своего звездного пациента амбулаторно.

«Температуры нет, я не кашляю. Но признали поражение легких, как врачи говорят, небольшое. Сегодня сделают еще одну процедуру, и надеюсь, тьфу-тьфу я выберусь», — поделился Александр Збруев с Teleprogramma.pro.

КТ показало, что у народного артиста поражение легких составляет 16 процентов. Никаких других симптомов, указывающих на то, что у Александра Збруева коронавирус, пока нет. К тому же, скорее всего, Александр Викторович еще весной перенес это заболевание, у него были обнаружены антитела.

Пока врачи не поставили своему именитому пациенту окончательный диагноз. Если же сейчас у Збруева подтвердится CoViD-19, то окажется, что вирус пытается атаковать его во второй раз.

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