Василия Ланового под нескончаемые крики «Браво!» и аплодисменты проводили в последний путь

Со сцены можно было услышать стихотворения Александра Пушкина в исполнении актера, которые звучали, как его завещание.

Актера Василия Ланового проводили в последний путь под нескончаемые крики «Браво!» и бурные аплодисменты. Гроб с телом погрузили на катафалк. Следом вынесли крышку, на которой был флаг России. Отметим, что со сцены можно было услышать стихотворения поэта и писателя Александра Пушкина в исполнении актера, которые звучали, как его завещание.

Проститься с Василием Лановым в театр имени Вахтангова пришли несколько тысяч человек. Такого скопления народа здесь не было очень давно.

Среди тех, кто пришел отдать ему дань памяти были и знаменитости. В зале были, в частности, замечены многие популярные актеры, а также мэр Москвы Сергей Собянин, министра обороны Сергей Шойгу, министр культуры Ольга Любимова.

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Напомним, что Василий Лановой еще в прошлом году подхватил коронавирус. От его последствий он в итоге и умер в возрасте 87 лет. Актер сыграл в огромном количестве известных фильмов. Пожалуй, его главная роль была как раз в картине «Офицеры», где он блестяще исполнил роль Ивана Вараввы.

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