«Хочется их затискать»: Вера Брежнева запечатлелась с повзрослевшими красавицами-дочками

Экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева – мама двух дочерей, которые, как и звезда, невероятные красавицы.

Время от времени вокалистка публикует в Instagram совместные снимки с Соней и Сарой, признаваясь им в любви. На этот раз Вера Брежнева поделилась двумя черно-белыми кадрами, на которых запечатлена в компании девочек.

«Хочется их заобнимать, затискать, а они уже такие большие. Две мои Вселенные», — подписала кадр звезда.

Поклонники Веры Брежневой признались, что испытывают схожие чувства к своим повзрослевшим детям.

«Когда не было детей, не понимала, как можно обнимать, тискать не малышей. А сейчас растет свой, а желание его жалеть с годами меньше не становится», «Как классно, когда есть дочки!», «Красивые девочки! Пусть будут счастливы», — высказываются в Сети.

Напомним, Вера Брежнева родила старшую дочку Соню в 19 лет от связи с Виталием Войченко. Сейчас столько же лет ее наследнице. Сара, которой одиннадцать, появилась на свет в браке вокалистки с бизнесменом Михаилом Киперманом. Мужчина удочерил старшую наследницу Веры, дав ей свою фамилию.

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