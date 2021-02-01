«До четырех часов проводил творческие вечера, а потом шел отсыпаться на пляж»: Сафронов — о Лановом

Как отметил художник, актер всегда был очень прост в общении.

Художник Никас Сафронов на прощании с актером Василием Лановым в театре имени Вахтангова вспомнил свои встречи со звездой, которого он сильно уважал.

«Я писал его портреты, когда мы с ним были на фестивалях. Он до 3-4 утра проводил творческие вечера, а потом шел отсыпаться на пляж. Лановой был очень прост в общении. Красивый, статный человек. Я видел его последний раз 6 января. Он уже тогда сильно кашлял».

Никас Сафронов

Отметим, что сцена театра имени Вахтангова буквально утонула в цветах на прощании с легендарным актером. Причем цветы уносят, но тут же появляются новые.

Напомним, что Василий Лановой еще в прошлом году подхватил коронавирус. От его последствий он в итоге и умер в возрасте 87 лет. Актер сыграл в огромном количестве известных фильмов. Пожалуй, его главная роль была как раз в картине «Офицеры», где он блестяще исполнил роль Ивана Вараввы.

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