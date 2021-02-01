«Мне просто обидно»: Давид Манукян расстроен последним местом на шоу «Танцы со звездами»

Прошедший в минувшее воскресенье новый этап шоу «Танцы со звездами» телеканала «Россия 1» не стал триумфальным для бывшего избранника Ольги Бузовой Давида Манукяна и его партнерши Дарьи Палей. Судьи поставили паре невысокие оценки за выступление, в результате чего Дава и Дарья оказались на последней строчке турнирной таблицы. Теперь вся надежда на поддержку зрителей, ведь если и они не отдадут голоса танцорам, то тем придется покинуть проект.

Давид Манукян признался в Instagram, что он очень расстроен таким положением дел.

«Нас поставили на последнее место, не буду скрывать, я расстроен, — написал экс-возлюбленный Ольги Бузовой в сторис. — Я пришел на этот проект не для того, чтобы доказывать, что я самый лучший танцор в этом мире. Я хотел раскрыться для вас с другой стороны, чтобы вы просто кайфовали от этих номеров, получали удовольствие. Но скажу честно, мне правда обидно».

Напомним, что Дарья Палей и Давид Манукян исполнили индийский танец. Дава, по-прежнему, выступает с зафиксированной рукой — после травмы врачи запретили ему какие-либо движения.

Смотрите также