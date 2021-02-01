«Дорогой Лев Валерьянович»: Юдашкина опубликовала совместный кадр с Лещенко

Лев Лещенко отмечает свой день рождения 1 февраля. Народному артисту РСФСР исполнилось 79 лет. В числе первых певца поздравила супруга известного модельера — Марина Юдашкина. Трогательный текст она опубликовала в своем Instagram.

«Дорогой Лев Валерьянович! Поздравляю с днем рождения! Здоровья и долгих лет жизни! Радуйте нас своим творчеством!» — написала Юдашкина.

С фанатами бизнесвумен поделилась кадром, на котором позировала рядом с Лещенко. Юдашкина блистала в белом платье в пол с шифоновой юбкой.

Фанаты Марины также опубликовали теплые слова в адрес Льва Валерьяновича.

«С днем рождения, будьте здоровы! Поздравляем! Долгих лет жизни!» — писали пользователи Сети.

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