Лепс на прощании с Лановым в знак признательности и уважения поцеловал руку вдовы актера

Проститься со звездой пришло огромное количество почитателей его таланта и его коллег.

Певец Григорий Лепс на прощании с актером Василием Лановым поцеловал руку вдовы звезды актрисы Ирины Купченко. Таким образом он выразил ей свою признательность и уважение.

Музыкант сообщил журналистам, что благодарен судьбе за то, что лично знал Василия Ланового.

«Я счастлив — потому что знал его. А несчастен — потому что мало знал… Мы знакомы с 1991 года, нас познакомил Валентин Гафт». Григорий Лепс

Отметим, что в театре имени Вахтангова не было свободных мест. Проститься с актером пришли актрисы Лидия Вележева и Мария Аронова. Также появилась министр культуры Ольга Любимова.

Актер Евгений Герасимов рассказал, что Василий Лановой одно время сильно заикался. «Находясь в оккупации, столкнулся с тем, что фашист стрелял над его головой. И после этого Василий начал сильно заикаться. Но впоследствии преодолел свой недуг», — отметил артист.

Напомним, что Василий Лановой еще в прошлом году подхватил коронавирус. От его последствий он в итоге и умер в возрасте 87 лет. Актер сыграл в огромном количестве известных фильмов. Пожалуй, его главная роль была как раз в картине «Офицеры», где он блестяще исполнил роль Ивана Вараввы.

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