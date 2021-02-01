«Важно насладиться друг другом»: Шепелев, возлежа на пирсе с возлюбленной, похвастался выходными

Накануне стало известно, что Дмитрий Шепелев в очередной раз лишился работы. Теперь он покинул стены ТНТ, поскольку его шоу «Ты как я» закрыли из-за невысоких рейтингов. Тем не менее, мужчина не ушел в тень, а по-прежнему продолжает вести светский образ жизни, появляясь на звездных тусовках.

В личном блоге журналист обнародовал фото со своей возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой. Они расслабленно лежали на пирсе на фоне воды и выглядели очень умиротворенно. Экс-бойфренд Жанны Фриске похвастался плодотворно проведенными выходными.

«У нас получилось очень социально-активное окончание недели. Сходили в кабаре Crave, побывали на дружеской вечеринке и одном приватном мероприятии. И хочу сказать, что волнения от того, что «сегодня детей уложит няня» они совсем напрасны. Детям уже 8, им даже прикольно изменить привычный сценарий мама-папа чистят зубы и читают сказку. А самим взрослым очень важно побыть вдвоем и насладиться друг другом, друзьями и вечером свободным от семейных обязанностей», — рассказал Шепелев.

Журналист также шутливо заметил, что все-таки пара живых существ у него дома требует отдельного внимания. Это собаки, если за ними не доглядеть, то ковры придется нести в химчистку.

К слову, говоря о приватной вечеринке, где он отметился с гражданской женой, Дмитрий, скорее всего, имел в виду день рождения владельца салона красоты Егора Рябчика. Кроме Екатерины Тулуповой компанию ему составила на торжестве Полина Гагарина. Они мило беседовали и делали совместные селфи.

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