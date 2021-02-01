«Прекрасная Любушка»: Толкалина накануне своего 43-летия позировала обнаженной в воде

В феврале этого года Любовь Толкалина отметит свое 43-летие. Актриса находится в прекрасной физической форме, которую периодически показывает фанатам, публикуя откровенные фото в своем Instagram. На этот раз она поделилась снимком, на котором эффектно вынырнула из воды. Одежды в этот момент на ней не было.

«Огонь! Красиво очень! Прекрасная Любушка!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в прошлом году Любовь Толкалина выдала замуж единственную дочь Машу. 21-летняя дочь Егора Кончаловского выбрала себе в спутники жизни предпринимателя из Калининграда.

больше по теме Толкалина оделась в одном стиле с 19-летней дочкой Кончаловского для похода в Большой театр Актриса поделилась эмоциями от знаменитого балета «Щелкунчик».

Кроме того, в сентябре Любовь открыла для себя новую сторону профессии. Она впервые снялась в музыкальном клипе. Съемки видеоролика на песню Леонида Агутина проходили в Сочи, а партнером Толкалиной по площадке стал Андрей Мерзликин.

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