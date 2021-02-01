«Молюсь за Наташу»: Елена Воробей поддержала Ярослава Сумишевского, жена которого впала в кому

Известный музыкант, исполнитель шансона, звезда шоу Первого канала «Три аккорда» Ярослав Сумишевский в минувшую пятницу, 29 января, попал в страшную аварию. Вокалист ехал на выступление в один из поселков Красноярского края. В какой-то момент водитель джипа вышел на обгон на заснеженной трассе и совершил лобовое столкновение с грузовиком. В результате водитель «Тойоты» погиб на месте, а Ярослав Сумишевский и его жена Наталья были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Как рассказал певец в Instagram, он отделался сотрясением мозга, а вот состояние его супруги вызывает серьезное опасение у врачей. Молодая женщина в коме. В больнице, где она находится, нет нужного оборудования, а транспортировать Наталью нельзя.

«Наташа, в крайне тяжелом состоянии. В коме. Перевозить нельзя. Ищем различные возможности (в том числе, ищем варианты доставить в Назарово оборудование, чтобы более эффективно оказать помощь). Слава богу, мы имеем возможность ее видеть», — написал Ярослав Сумишевский в Instagram.

Музыкант поблагодарил поклонников и жителей города Назарово за поддержку. Люди откликнулись на призыв сдать кровь для Натальи. Звезду шансона поддержали именитые коллеги.

«Молюсь за Наташу», — написала в комментариях артистка Елена Воробей. «Господи, помоги Наталье! Ярослав, держитесь, дорогой», — отозвалась певица Катя Лель.

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