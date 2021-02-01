«Никогда нельзя было понять, в каком он настроении»: Маковецкий высказался на похоронах о Лановом

Как отметил актер, рядом с такой звездой даже молодые всегда казались стариками.

Актер Сергей Маковецкий на траурной церемонии прощания со своим коллегой Василием Лановым в театре имени Вахтангова высказался о знаменитом актере, которого сильно любил и уважал.

«Никогда нельзя было понять, в каком он настроении. Он всегда улыбался. Рядом с ним даже молодые казались стариками. Он был честен в профессии. И во всем был органичен. Но одно понятно — он прожил прекрасную жизнь». Сергей Маковецкий

Отметим, что на траурной церемонии с актером был замечен министр обороны России Сергей Шойгу. На сцене театра он появился в окружении пяти офицеров, которые его сопровождали.

Напомним, что Василий Лановой еще в прошлом году подхватил коронавирус. От его последствий он в итоге и умер в возрасте 87 лет. Актер сыграл в огромном количестве известных фильмов. Пожалуй, его главная роль была как раз в картине «Офицеры», где он блестяще исполнил роль Ивана Вараввы.

Смотрите также: