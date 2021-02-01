Безутешная вдова Василия Ланового с трудом сдерживала слезы у гроба любимого мужа

Вдова актера Василия Ланового актриса Ирина Купченко с трудом сдерживала слезы у гроба любимого мужа в театре имени Вахтангова. При этом женщина старалась не показывать своей боли перед окружающими. На сцене Купченко сидела в черной маске, то в общем-то неудивительно. Ранее она сама перенесла коронавирус.

Отметим, что со сцены долгое время звучала музыка из фильма «Офицеры». Все пришедшие могли услышать легендарную песню «От героев былых времен» в исполнении актера.

Добавим, что проводить актера в последний путь пришло много военных с цветами. Приехал даже министр обороны России Сергей Шойгу. Вместе с ним к гробу подошли еще пять офицеров.

больше по теме Василий Лановой так и не смог до конца оправиться от загадочной смерти младшего сына в 37 лет Официальной версией ухода из жизни Сергея считается сердечная недостаточность.

Напомним, что Василий Лановой подхватил коронавирус. От его последствий он в итоге и умер в возрасте 87 лет. Актер сыграл в огромном количестве известных фильмов. Пожалуй, его главная роль была как раз в картине «Офицеры», где он блестяще исполнил роль Ивана Вараввы.

Смотрите также: