Шубская показала белокаменную могилу Глаголевой с куполом и в цветах

31 января Вере Глаголевой могло исполниться 65 лет, кинозвезда ушла из жизни в 2017-м, не выдержав многолетней борьбы с раковой опухолью. Накануне три ее дочери Анастасия Шубская, Анна и Мария Нахапетовы провели в московском Доме кино вечер памяти, посвященный их маме.

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Также девушки посетили могилу своей близкой родственницы, которая обошлась Кириллу Шубскому, мужу Веры Глаголевой, в сумму около 10 миллионов рублей. Из-за белоснежного цвета усыпальницы и моря цветов, тоже преимущественно белого цвета, ее часто сравнивают свадебной аркой. И действительно, беседка со стеклянным куполом совсем не похожа на мрачное место захоронения. Все вокруг заполнено светом, а юная Вера смотрит с портрета вечно молодым взглядом. Кадры с кладбища в Сети показала младшая дочь покойной артистки Настя.

Напомним, Вера Глаголева была замужем дважды. Первый раз она пошла под венец совсем юной, составив красивую пару с актером Родионом Нахапетовым. У них родились две дочки – Анна и Мария. После 16 лет брака они решили развестись. Чуть позже семейное счастье звезда нашла в отношениях с предпринимателем Кириллом Шубским. В 1993-м Вера подарила своему избраннику дочь Анастасию. Повзрослев, она станет женой знаменитого хоккеиста Александра Овечкина.

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