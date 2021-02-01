Василия Ланового, как и Бориса Грачевского, похоронят в стеклянном гробу

Актера Василия Ланового, как и режиссера и создателя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского похоронят на Новодевичьем кладбище в стеклянном гробу. Дело в том, что он подхватил коронавирус и было принято решение не рисковать здоровьем тех, кто придет с ним проститься.

Надо сказать, что людей в театре имени Вахтангова, где проходит траурная церемония, с каждой минутой становится все больше и больше. Актера, что не секрет, очень сильно любили. У него огромная армия поклонников.

Отметим, что гроб с телом актера поставили на сцене театра имени Вахтангова. Люди подходят и оставляют цветы. Также на сцене можно увидеть большое количество венков от коллег, друзей и поклонников.

Напомним, что Василий Лановой подхватил коронавирус. От его последствий он в итоге и умер в возрасте 87 лет. Актер сыграл в огромном количестве известных фильмов. Пожалуй, его главная роль была как раз в картине «Офицеры», где он блестяще исполнил роль Ивана Вараввы.

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