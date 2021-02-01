«Ему исполнилось 13 лет»: Курбан Омаров трогательно поздравил сына с днем рождения

Мальчик прекрасно ладит со своей мачехой — Ксенией Бородиной.

В эти дни Курбан Омаров с Ксенией Бородиной отдыхают в Дубае. На курорт супруги поехали вдвоем, оставив детей в Москве. Именно поэтому поздравлять сына с днем рождения бизнесмену пришлось онлайн. В своем Instagram он опубликовал трогательные строки и множество фотографий наследника.

«Сегодня у Омара день рождения! Ему исполнилось 13 лет. Не смотря на то, что нас разделяют экраны смартфонов я все равно чувствую вашу искреннюю любовь к нему. А это значит он растет хорошим парнем. Который с огромным удовольствие прочтет все ваши поздравления», — написал Омаров.

Фанаты присоединись к поздравлениям:

«С днем рождения! Пусть всегда и во всем сопутствует удача!».

Напомним, что пять лет назад у Бородиной и Омарова родилась совместная дочь Теона. Также семья воспитывает дочку Ксении — 11-летнюю Машу от Юрия Будагова.

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