В театре имени Вахтангова началось прощание с Василием Лановым

В Москве в театре имени Вахтангова началось прощание с актером Василием Лановым. Чуть позже он будет похоронен на Новодевичьем кладбище столицы.

Постепенно у театра начали собираться поклонники актера. Одной из первых пришла моквичка Людмила Стегалкина. Женщина рассказала, что была на 30-летии фильма «Офицеры», где он сыграл одну из главных ролей, в Доме съездов.

«До сих пор храню программку и автограф его. Ходила на все спектакли», — отметила она со слезами на глазах.

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Напомним, что Василий Лановой подхватил коронавирус. От его последствий он в итоге и умер в возрасте 87 лет. Актер сыграл в огромном количестве известных картин. Пожалуй, его главная роль была как раз в фильме «Офицеры», где он блестяще исполнил роль Ивана Вараввы. Сам же он своей самой любимой ролью называл ту, которую сыграл в картине «Полосатый рейс». Там он был отдыхающим на пляже, который заметил приближение к берегу тигров.

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