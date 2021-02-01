«Родная»: Муцениеце в пижаме кигуруми трогательно поздравила маму с днем рождения

Агата Муцениеце запечатлелась на редком фото со своей мамой Нонной Муцениеце и поздравила ее с днем рождения. Актриса не стала переодеваться ради удачного фотокадра и предстала на снимке в пижаме-единороге кугуруми. А ее родительница и вовсе в простом домашнем халате.

«Мамуля! У нас с тобой как-то мало фоточек совместных! Ты знаешь, характер у тебя, конечно, не подарок, но я все равно тебя люблю очень сильно и считаю, что ты одна из самых прекрасных матерей на свете, я не устаю говорить, что ты пример внутренней несломляемости! Ты для меня маяк! Такая родная и теплая! С днем рождения! Знай, я всегда рядышком!» — обратилась звезда «Закрытой школы» к родственнице.

Отметим, что бывшая теща Павла Прилучного поставила на ноги не только Агату, но и двух других дочек — Санту и Ренату, им сейчас 33 и 47 лет соответственно. Она всю жизнь работала поваром. А вот папа знаменитой актрисы Эдгар Муцениеце трудился барменом, он очень рано умер, поэтому Нонне пришлось стать сильной женщиной и взять заботу о своей большой семье полностью на себя.

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