«Он демонстративно забрал у меня детей»: Максакова практически не видит наследников от Тюрина

Как отметила оперная дива, эту чашу непонимания ей придется испить до дна.

Оперная дива Мария Максакова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что практически не видит своих детей от бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина.

«Что касается нашей общей дочери, то ее отец Владимир Тюрин устраивает нам унизительное дозированное общение. Он забрал демонстративно детей. Мне очень не хотелось доставлять ему радость своим горем и подавленностью. Демонстрировать, как мне больно не видеть своих детей. Мне эту чашу придется испить до дна. Когда я летела в Россию, то надеялась, что здравый смысл возьмет вверх, и мне придумают встречу с детьми, хотя бы короткую, но не случилось». Мария Максакова

Как заметила певица, двенадцатилетняя дочь Люся, безусловно, хочет увидеть ее. «У меня только один вариант — обратиться в органы опеки. Сейчас в Москве люди на Красной площади ко мне подходят. Приглашают пожить у них. А моя семья мне не рада. При этом никто из родни не приехал на похороны моего мужа в Киев», — заявила Мария Максакова.

Отметим, что Мария Максакова и бизнесмен Владимир Тюрин никогда не состояли в официальном браке. Их общие дети уже много лет проживают с отцом.

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