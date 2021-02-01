«Я свободный человек, который может перемещаться по миру»: Максакова о своем отъезде в Киев

По словам оперной дивы, за четыре года она выучила украинский язык.

Оперная дива Мария Максакова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему несколько лет назад уехала жить вместе с мужем, политиком Денисом Вороненковым, который позже трагически погиб в Киев.

«Разве я говорила что-то такое, что отличалась от того, когда жила в России. Я свободный человек, который может перемещаться по миру. Я не понимаю, почему от одного того, что я куда-то поехала, каким образом я кого-то предала. Я не военнообязанный. Как можно оказаться с каким-то ярлыком». Мария Максакова

Как отметила певица, ей очень нравится жить на Украине. «Я с огромной любознательностью изучала культуру Украины. Выучила украинский язык. Очень он меня обогатил. Сказать, что выучила его хорошо, было бы дерзко, но я свободно говорю на украинском языке. Я преподаю на украинском. Даю интервью на украинском и довольна собой в этом смысле», — заявила Максакова.

Напомним, что Мария Максакова с 2016 года жила на Украине. В Россию она вернулась в январе нынешнего года.

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