«Прохожие аплодировали лежа»: Лобода в шубе на голое тело устроила жаркие танцы на балконе

Светлана Лобода провела неделю в уютном местечке, о котором не захотела рассказывать широкой публике. В личном блоге она призналась, что «почистила организм» и теперь с новыми силами готова возобновить выступления.

Певица также показала вид из окна своего отеля. Взорам фолловеров предстали горы, море и маленький европейский городок. Звезда призналась, что чувствует себя теперь великолепно и в доказательство устроила танцы прямо у себя на балконе. При этом на Светлане не было одето ничего, кроме роскошной белоснежной шубы из лисы и тапочек. Стройные ноги артистки и ее чувство юмора восхитили многочисленных поклонников.

«Какая роскошная», «Светочка, не устаю восхищаться вами. Вы и красивая, и харизматичная, и веселая, и мама замечательная к тому же», «Спасибо, подняли настроение», «Шуба какая! Я бы тоже в такой танцевала!», «Ножки, как у модели», «Прохожие увидели, упали, аплодировали лежа», — написали почитатели звезды на просторах интернет-пространства.

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