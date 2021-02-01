Семейная кулинария: Мария Куликова показала подросшего сына от Дениса Матросова

Актриса поделилась кадрами, на которых Ваня украшал пирожные.

Мария Куликова, которой в этом году исполнится 44 года, воспитывает единственного сына Ваню от Дениса Матросова. Мальчик учится в третьем классе. С наследником актриса решила испечь пирожные, а видеороликом процесса поделилась в своем Instagram.

«Завтра в школе «Сладкая ярмарка». Старались мы с Ваньком», — подписала ролик Куликова.

Фанаты актрисы оценили старания.

«Какие вы классные! Какой милый! Круто молодцы!» — писали пользователи Сети.

Напомним, с Денисом Матросовым Куликова рассталась пять лет назад после нескольких лет гражданского брака. Актеры сохранили дружеские отношения.

Добавим, прошлой осенью вышла премьера сериала «Тайна Марии» с Куликовой в главной роли. Актриса сыграла популярного архитектора.

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