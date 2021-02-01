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«На реакцию Андрея насмотрелись»: Орлова объяснила, почему Аршавин не помогает заболевшей Казьминой

По словам телеведущей, если бы футболист хотел, то уже давно набрал номер бывшей жены.

«На реакцию Андрея насмотрелись»: Орлова объяснила, почему Аршавин не помогает заболевшей Казьминой
Ольга Орлова. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Ольга Орлова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснила, почему футболист Андрей Аршавин не помогает своей бывшей жене Алисе Казьминой, которая, как она уверяет, страдает тяжелым аутоиммунным заболеванием — васкулитом.

Алиса Казьмина
Алиса Казьмина. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

«На реакцию Андрея Аршавина мы уже насмотрелись по трем детям, которым он не помогает. Кто хочет, тот помогает».

Ольга Орлова

Фигуристка Ирина Слуцкая, которая не понаслышке знает о васкулите, заметила, что сама давно живет под контролем ревматолога. «Когда-то врачи говорили, что неизвестно, удастся ли мне помочь. Я перенесла уже три кесарево сечения. Я была в спорте, когда у меня диагностировали васкулит. Еще три года выступала и выигрывала. Если бы она знала, что у нее васкулит, то была бы в контакте с врачом 24 на 7», — заметила Слуцкая.

Ранее бывшая жена Андрея Аршавина заявила, что у нее идет разрушение лица и хрящевых тканей. При этом некоторые думают, что она просто сделала неудачную пластическую операцию.

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Алиса КазьминаАндрей АршавинИрина СлуцкаяОльга Орловапрограмма "Звезды сошлись"