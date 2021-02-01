«На реакцию Андрея насмотрелись»: Орлова объяснила, почему Аршавин не помогает заболевшей Казьминой

По словам телеведущей, если бы футболист хотел, то уже давно набрал номер бывшей жены.

Телеведущая Ольга Орлова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснила, почему футболист Андрей Аршавин не помогает своей бывшей жене Алисе Казьминой, которая, как она уверяет, страдает тяжелым аутоиммунным заболеванием — васкулитом.

«На реакцию Андрея Аршавина мы уже насмотрелись по трем детям, которым он не помогает. Кто хочет, тот помогает».

Ольга Орлова

Фигуристка Ирина Слуцкая, которая не понаслышке знает о васкулите, заметила, что сама давно живет под контролем ревматолога. «Когда-то врачи говорили, что неизвестно, удастся ли мне помочь. Я перенесла уже три кесарево сечения. Я была в спорте, когда у меня диагностировали васкулит. Еще три года выступала и выигрывала. Если бы она знала, что у нее васкулит, то была бы в контакте с врачом 24 на 7», — заметила Слуцкая.

Ранее бывшая жена Андрея Аршавина заявила, что у нее идет разрушение лица и хрящевых тканей. При этом некоторые думают, что она просто сделала неудачную пластическую операцию.

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