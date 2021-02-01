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Провокационный кадр: обнаженная Кошкина запечатлелась в постели

Откровенным снимком телеведущая поделилась в своем микроблоге.

Провокационный кадр: обнаженная Кошкина запечатлелась в постели
Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official

Воскресный день Яна Кошкина посвятила спортивным соревнованиям. Сначала она решила поддержать свою двоюродную сестру, которая со своим питомцем принимала участие в турнире для собак. Позже отправилась поболеть за близкого человека по имени Анастасия, которая участвовала в теннисном турнире. А в заключении такого насыщенного дня решила порадовать своих фанатов, опубликовав провокационные кадры из постели. Яна позировала в кровати, прикрывшись одеялом.

Яна Кошкина
Яна Кошкина. Скриншот: instagram.com/yana_koshkina_official

Напомним, что Новый год Кошкина встретила в Дубае. Туда жгучая брюнетка ездила в компании своего отца. Ранее ей приписывали роман с юмористом Гариком Мартиросяном, но Яна эти слухи никак не комментировала. Впрочем, как и сам Гарик.

Напомним, что популярность Кошкиной принес ситком «ЧОП». Позже она стала соведущей Павла Прилучного в программе «Короли фанеры».

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