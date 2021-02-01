«Наприседала однако»: Королева показала ядреные ягодицы во время медитации на белоснежной яхте

Наташа Королева вслед за Игорем Николаевым отправилась отдыхать в Майами. У экс-мужа певицы во Флориде живет дочь Юлия, а у артистки — мама Людмила Ивановна Порывай. Так что бывшая пара частенько пересекается здесь совершенно случайно.

Похоже, что исполнительница хита «Дельфин и русалка» все еще пытается восстановить силы после измены мужа Сергея Глушко (Тарзана) и скандала, связанного с неверностью. Ведь отпуск звезды явно затянулся: вначале она отправилась с мужем в Турцию, потом снялась в шоу в Африке и вот теперь на карте ее путешествий — США. В личном блоге звезда показала, как занимается на белоснежной яхте йогой, которая, как известно, помогает найти внутренний покой.

«Начинаем новую неделю позитивно, любовь и благодарность!» — подписала она кадры в Instagram.

На видео Наташа запечатлелась в лосинах цвета цикламена и коротеньком розовом топе. Вид роскошной фигуры Королевой сзади раззадорил ее поклонников.

«Ох, какие ягодицы. Наприседала однако», «Какая пышная, прекрасные формы», «Борт зачетный», «Очень красиво. Тебе точно Тарзан нужен?», «Такую женщину любой с руками и ногами оторвет!» — прокомментировали пост пользователи Сети.

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