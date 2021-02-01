«Одна мадам уже присела»: Тарзан рассказал, почему решил наказать Шульженко и ее подругу

Как отметил культурист, зло должно быть наказано.

Культурист Тарзан в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснил, почему решил наказать Анастасию Шульженко и ее подругу Милану Миломанову, которые сняли скандальное видео с его участием.

«Сейчас ведутся процессуальные действия. И я вас уверяю: медленно, но неотвратимо правосудие рассадит всех по своим местам. Звучат мои слова не страшно. Не страшнее того, что исполняли эти дамы». Тарзан

Как отметил муж певицы Наташи Королевой, он хочет, чтобы справедливость восторжествовала.

«Одна мадам уже присела. Это все плохо отразилось на моей репутации. По поводу хейта. Это слово переводится как ненависть. У меня есть сын, жена, родители. Испокон веком благородство и доброта были уделом сильных людей. Но зло должно быть наказано», — заявил Тарзан.

Напомним, что не так давно Милана Миломанова раскаялась за свое скандальное видео, которое она снимала. Она попросила прощения у семьи Тарзана и лично у его жены, но та ее не простила.

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