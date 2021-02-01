«Аппетита нет, ничего не помогает»: Бузова призналась, что довела себя до ручки в отношениях с Давой

Ольга Бузова после разрыва с Давидом Манукяном (Давой) отправилась восстанавливать силы в подмосковный оздоровительный центр. Здесь после обследования обнаружилось, что у нее серьезный недостаток веса, причем у артистки не хватает как жировой, так и мышечной массы.

Кроме того, звезда лишилась сна. В санатории она бродит ночами по пустынным коридорам, не находя себе покоя. Заснуть ей удается только под утро, когда в заведении уже подъем. За сутки пребывания в медцентре ситуация пока никак не улучшилась.

«Аппетита и сна нет. Ничего не помогает. Пью чаечек без сахара», — рассказала Ольга своим подписчикам в Instagram.

Все свое свободное от процедур и обследований время звезда проводит в постели, просматривая телешоу. Свои фолловерам Ольга показала красные пятна на лице и объяснила людям их происхождение.

«Это я на массаж ходила. У меня же был перелом восьмого и девятого ребер, и с этими переломами я каталась три выпуска (речь идет о шоу «Ледниковый период». — Прим. ред.). Потом был декабрь, подготовка к долгожданному отпуску. И как-то я совсем забыла про себя, и сейчас очень сильно переживаю, потому что все свободное время посвящала… Посвящала и посвящала… А про себя забыла. Поэтому, девчонки, думайте о себе, берегите себя», — сказала расплакавшаяся Бузова.

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