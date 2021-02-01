«Я же ребенок»: Лиза Галкина в шапке из шотландского тартана с помпоном порассуждала об усталости

Лиза и Гарри Галкины — семилетние двойняшки Аллы Пугачевой от телеведущего — учатся в первом классе. Ребята с удовольствием грызут гранит науки и не скрывают, что им нравится посещать школу. Помимо уроков, у звездных наследников в расписании — множество других важных занятий, но они всегда находят время, чтобы повеселиться. Потому что отец обожает проводить время с детьми и сам не прочь отдохнуть.
В прошедшие выходные, например, Максим Галкин отправился с дочкой Лизой кататься с горки. Во дворе они соорудили настоящий экстрим-парк, укрепили бортики, сделали «трассу» безопасней, но не менее скоростной и с удовольствием и ветерком катались на ней по очереди.
В разгар покатушек отец разговорился с дочкой.
«Слушай, Лиз, я че-то устал. Ты не устала?» — спросил отец дочку.
«Нет, конечно, — ответила девочка и привела железный аргумент: — Я же ребенок».
«Действительно», — будто одумавшись, произнес отец. И снял на видео, как дочка лихо летит с горки вниз.
Лиза Галкина для зимних забав выбрала теплый розовый пуховик и комплект из шапки с помпоном и шарфика из шотландского тартана. К слову, девочка всегда старается выглядеть модно, и у нее это получается.