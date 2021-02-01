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«Какой стол!»: Королева восхитилась блюдами, которыми ее угощает мама

Родительница певицы живет в Майами.

«Какой стол!»: Королева восхитилась блюдами, которыми ее угощает мама
Наташа Королева. Фото: Global Look Press

В феврале этого года мама Наташи Королевой — Любовь Порывай — отметит свой юбилей. Ей исполнится 75 лет. Накануне к ней в гости в Майами приехали Наташа Королева и Тарзан.

Недавно певица устроила маме фотосессию со знаменитым фотографом, а теперь решила показать своим фанатам, как ее балует родной человек. В своем микроблоге артистка опубликовала видео, на кадрах которого был стол с самыми различными блюдами.

«Какой стол! Какие беляши! Какой вид! Мама Люда на дегустации!» — сказала за кадром Королева.

Напомним, в начале января артистка с мужем выпустили новый трек «Гори, гори». Клип на него пара снимала на Занзибаре, где оба принимали участие в съемках реалити-шоу «Племя».

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