«Не оказывал ему внимания»: Шаляпин объяснил, почему стилист Пугачевой обижался на Киркорова

Музыкант Прохор Шаляпин в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснил, почему звездный стилист певицы Аллы Пугачевой Александр Шевчук обижался на звезд, с которыми сотрудничал. В частности, на поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова.

«Его сотрудничество со звездами началось с Лаймы Вайкуле. Она в итоге взяла все расходы на организацию похорон. У него были не очень хорошие отношения с братом из Киева. Они разные люди, поэтому не общались. Брат сейчас, конечно, оживился. Из-за квартиры Саши на Октябрьском Поле». Прохор Шаляпин

Как отметил Шаляпин, с Киркоровым звездный стилист Пугачевой работал десять лет.

«Все его образы на концертах создавал именно он. Они вместе ездили на гастроли. Саша его очень любил. Иногда обижался, что тот не оказывал ему внимания и не всегда поздравлял, к примеру, с днем рождения», — сказал певец.

больше по теме Не прислала даже гвоздик: Алла Пугачева проигнорировала похороны своего звездного стилиста Александр Шевчук ушел из жизни в возрасте 54 лет при крайне странных обстоятельствах.

Напомним, что на момент смерти Александру Шевчуку было всего 54 года. В клинику он попал с перитонитом. Еще по одной из версий, у него случился разрыв внутренних органов.

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