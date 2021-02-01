Леди-шик: Лобода взошла на борт частного самолета в роскошной белой шубе из лисы

Звезда отдыхала в детокс-центре и теперь с новыми силами вернулась в Москву.

Светлана Лобода объяснила своим поклонникам, куда пропала на целую неделю. Оказывается, певица взяла небольшую паузу, чтобы отдохнуть и почистить свой организм.

Артистка не стала раскрывать место своей локации, но показала вид из номера. За окном виднелись горы в снегу, море, европейские домики небольшого городка и слышался шум колоколов.

«Дорогие друзья, я не пропала, я была на чистке организма. Сейчас я чистенькая и здоровенькая», — поведала звезда в личном блоге.

Чуть позже она показала кадры в stories Instagram, как поднимается на борт частного самолета. В лайнере для нее заботливо кто-то приготовил букет роз, счастливая артистка радостно бухнулась прямо в лисьей белой шубе и сапогах на шпильках на диван.

Светлана также заинтриговала своих поклонников другим постом в социальных сетях, она пообещала через день выдать им сюрприз. Некоторые фолловеры, увидев на ее безымянном пальце кольцо, подумали, что она, возможно, получила предложение руки и сердца. Однако Лобода пока никак не комментирует эти высказывания.

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