«Счет по 800 долларов в день»: жена Виторгана рассказала, как ее мужа развели на деньги в больнице Киева

Жена актера Эммануила Виторгана Ирина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как ее мужа разводили на деньги в больнице Киева. На Украину они ездили в прошлом году с концертами.

«Мы были на гастролях на Украине. И вот у Эммануила в один из дней началась слабость. Не могли понять, что происходит. Он даже сниматься не мог. Пришлось переписывать сценарий. Нам сказали, что у него случился инфаркт, а на самом деле просто сосудик лопнул в животе. Перед происшествием у нас был концерт в Киеве и к нам подошел директор местного Института сердца. Он сказал, что у нас потрясающие песни. Предложил свои услуги, если начнутся проблемы со здоровьем. Оставил визитку». Ирина Виторган

Как отметила Ирина Виторган, ее мужа положили в обычную палату.

«И на третий день меня позвали в бухгалтерию. Выставили счет по 800 долларов в день и еще отдельно за обследования. И тут позвонил сын Эммануила Максим, я разревелась. Он сказал, что подъедет человек и подвезет деньги. Мы были ошарашены от хамства, от неуважения к имени. Приехал народный артист из Москвы, и они решили обобрать его», — сказала Ирина Виторган.

Напомним, что Эммануилу Виторгану уже 81 год. От последней жены Ирины у него подрастают две маленькие дочки.

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