Секси: Боярская с эротично распущенными волосами засветила «ложбинку греха» в банном халатике

Елизавета Боярская с возрастом становится только интереснее и привлекательнее, в свои 35 лет она достигла пика своей красоты. При этом актриса одинаково великолепно смотрится и «при параде» с прической и макияжем, и в естественном виде.

Ее последнее фото в Instagram в банном халатике припыленно-серого оттенка не на шутку взволновало поклонников. Звезда распустила слегка взлохмаченные волосы по плечам, а на запахе едва прикрыла «ложбинку греха», зону декольте, которую французы считают одной из самых привлекательных у женщин.

«Ах какая чаровница», «Суперженщина! Секси», «Какая натуральная, истинная красота», «Обожаю вас, идеал красоты», «Невероятная», — восхитились фолловеры.

Стоит отметить, что сама звезда спокойно относится к своему обаянию. На шоу «Эмпатия Манучи» она рассказывала, что в детстве даже страдала от комплексов, связанных с внешностью. У нее была проблемная кожа, и мальчики всегда относились к ней просто как другу. Внушить ей мысль о привлекательности помогла мама Лариса Луппиан, которая отправила дочь в школу моделей.

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