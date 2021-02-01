«Я смотрю на плитку и не вижу ее чистой – мерещится кровь»: вдова Шаляпина о смерти комика

Вдова комика Александра Шаляпина, Анастасия, в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ высказалась после смерти мужа.

«Скорая быстро к нам домой приехала. Но мне сразу сказали, что его уже не спасти. Я смотрю на плитку и не вижу ее чистой — мерещится кровь. Это никогда не пройдет. В этом доме я не смогу жить».

Как отметила директор стендапера Мария Малякина, комик даже предсмертной записки не оставил.

«С женой он был на связи. После реабилитации он решил побыть один. Он не хотел видеться ни с женой, ни с дочкой. Саша, как и множество творческих личностей, переживал из-за отсутствия работы.

Когда у него были пустые выходные без выступлений, то он расстраивался. Когда концерты отменили и не было работы — он сильно переживал. Он срывался после выступлений. Пил в гримерке. Но при этом он всегда общался с дочкой. Классный такой папа», — сказала она.