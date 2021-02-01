«Ее кресты прекрасны!»: Собчак взбудоражила воображение фанатов откровенным декольте

Телеведущая посетила макияж-сессию у звездного визажиста и предстала перед подписчиками во всеоружии.

Телеведущая и блогер Ксения Собчак обожает эпатировать публику. Девушка не боится делать смелых заявлений, откровенно называя черное черным и добавляя свой оттенок цвета в качестве субъективной оценки. Каждое свое появление перед публикой блондинка старается приправить экстравагантным нарядом, и на этот раз выбрала платье с откровенным декольте.

Заглянуть в огромные голубые глаза Собчак смогли подписчики звездного визажиста Сердара Камбарова. Мастер кистей создал своей гостье дерзкий образ и показал результат:

«Ксения Анатольевна прекрасна с этой укладкой и макияжем», — похвалился визажист.

Собчак позировала в платье откровенным декольте, в которое норовила ускользнуть подвеска модницы. Мастер сотворил с внешностью светской львицей нечто такое, от чего у поклонников просто пропал дар речи.

«Ты Ксюше всегда делаешь прекрасный макияж ! Любуюсь каждый раз», «Лучший макияж Ксении всегда от Сердара», «Ей нужно почаще ходить к вам. Прям очень очень даже», «Шикарна», «Красотка», «Прям совсем другой человек», «Ее кресты прекрасны!», «Вау!», — пишут фолловеры.

К слову, Собчак все чаще выбирает услуги Камбарова, а в период самоизоляции даже нарушила режим и отправилась к нему прямиком в Уфу.

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