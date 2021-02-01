«Это очень тяжело»: Владимир Конкин так и не может прийти в себя после смерти любимой дочери

Как отметил актер, не дай бог никому такое пережить в жизни.

Актер Владимир Конкин в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что так и не пришел в себя до сих пор после смерти 32-летней дочери Софии. Он отметил, что недавно ушедшему из жизни актеру Василию Лановому было сложно свыкнуться со смертью младшего сына Сергея, который умер в 2013 году от наркотиков.

«Я тоже свой ливер не вываливаю. Уход ребенка, безусловно, тяжкая трагедия. Это отнятие и ресурсов, и здоровья, в летах, в настроении. В ощущении жизни. Это очень тяжело, и дай бог, чтобы этого ни у кого в жизни не было». Владимир Конкин

Как отметила телеведущая Ангелина Вовк, Лановой очень сильно переживал после смерти наследника. При этом он, в отличие от жены, не посещал храмы и церкви. По словам Вовк, актер верил прежде всего в себя, а не в Бога.

Напомним, что дочь Владимира Конкина София утонула в бассейне фитнес-центра в прошлом году. Было установлено, что она употребляла алкоголь перед походом в бассейн.

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