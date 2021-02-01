«Не знаю, напишет ли она что-либо лучшее!..»: Рената Литвинова — о новом альбоме Земфиры

Певица Земфира не дает интервью и редко посещает светские мероприятия, предпочитая вести уединенный образ жизни. Больше всех о ее делах осведомлена близкая подруга Рената Литвинова. И именно она сообщила о том, что у рок-звезды на подходе – новый альбом. Спустя длительный перерыв Земфира вот-вот выпустит седьмую пластинку своих песен.

Первой познакомилась с песнями подруги Литвинова. И сообщила подписчикам в своем микроблоге:

«Сегодня — я прослушала новый альбом Земфиры — и у меня для вас есть две новости — одна плохая и одна хорошая. Это гениальный альбом. И я не знаю, напишет ли она что-либо лучшее!…», — заинтриговала Литвинова.

Рената Литвинова вспомнила, как режиссер Кира Муратова так же отозвалась о ее новелле «Офелия, невинно утонувшая». О том, что очень ждут новый альбом Земфиры, уже отписались в комментариях Наталья Водянова, Алена Долецкая и другие знаменитости. Литвинова сообщила, что релиз назначен на 1 февраля.

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