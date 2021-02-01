«Мы дружим»: Катя Семенова рассказала, почему отказалась от третьего брака

60-летняя певица Катя Семенова после многолетнего перерыва вновь ворвалась в мир отечественного шоу-бизнеса летом 2019-го, когда завоевала «Приз зрительских симпатий» в программе «Три аккорда». Тогда стало очевидно, что отечественный зритель соскучился по звезде 80-х и рад ее выходу на сцену. После этого певица засветилась в нескольких шоу, предстала на мероприятиях разного уровня и фестивалях и вновь куда-то пропала с началом пандемии.

Teleprogramma.pro дозвонилась до артистки, выяснилось, что Екатерина Леонидовна просто не хочет размениваться на корпоративы и ждет нормальных концертов. Также любимица публики поведала и о своей частной жизни, ведь некоторое время назад ходили упорные разговоры о том, что после развода с Михаилом Церишенко она опять собралась замуж.

«Я просто сижу и жду окончания всего этого… Пока ничего не записываю в целях экономии, к новому альбому успела записать только 6 песен. Это мне не свойственно, потому что раз в год альбомчик я выпускаю. Но такой получился год… не очень… Пока просто сочиняю. Рада за друзей, которые работают в ночных клубах, поскольку стали снимать ограничительные меры. Но я уже взрословатая, чтобы по клубам бегать. На корпоративах я тоже не выступаю, я работаю только на концертах и кинофестивалях, все. Но я надеюсь, что скоро все наладится», -поделилась с нами певица.

Катя Семенова не стала отрицать, что действительно собиралась замуж в третий раз, но передумала.

«Я поняла, что мне больше нравится быть самостоятельной единицей. Мы дружим», — рассказала звезда.

Напомним, первый раз артистка вступила в брак в 1984 году за Андрея Батурина, гитариста группы «Арсенал», разошлись они в 1992-м. В этом союзе в 1985 году у пары родился сын Иван Батурин, который работает звукорежиссером в сфере кино. Со вторым мужем комиком Михаилом Церишенко звезда прожила 25 лет, общих детей у них не было, разошлись в 2018-м из-за неверности мужчины. Катя Семенова также счастливая бабушка, воспитывает 11-летнего внука Матвея.

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