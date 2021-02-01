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Модные уроки: Лиза Галкина с папой изучили названия элементов одежды на французском языке

Телеведущий с дочкой совместили полезное с приятным, отправившись на прогулку.

Модные уроки: Лиза Галкина с папой изучили названия элементов одежды на французском языке
Максим Галкин с дочкой. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Максим Галкин и Алла Пугачева воспитывают двоих детей – семилетних двойняшек Гарри и Лизу. Ребята учатся в первом классе, а также изучают музыку, занимаются физкультурой, плаванием, прекрасно рисуют и говорят по-французски.

На выходных папа с дочкой отправились на прогулку, покататься с горки во дворе замка. Гарри остался дома заниматься, и Галкин решил не терять времени даром и преподать дочке урок французского с тем, что есть. После того, как Лиза сделала комплимент папиным сапожкам, он стал называть надетые на себе вещи.

 

«Да ты посмотри вообще, какой у меня ансамбль: тут у меня шапо такое, знаешь, sportif», — стал объяснять Галкин дочке.

И продолжил перечислять названия элементов одежды на французском. Получился интересный и познавательный диалог папы и дочки – и прогулялись, и язык подтянули.

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