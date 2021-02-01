Знакомая фигура: экс-муж Чеховой женился второй раз на копии ведущей

Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили прожили в законном браке всего около двух лет, хотя их роман продолжался намного дольше, почти 10 лет. Пара узаконила свои отношения после рождения сына Соломона.

После развода они попытались сохранить дружбу ради ребенка, звезда поблагодарила экс-мужа за все, что он ей дал. А тот признался, что изменял ей и в принципе был не самым лучшим супругом.

Теперь, пишет КП, он пытается строить новые, более идеальные отношения с женщиной, которая сильно напоминает своим типажом Анфису Чехову. Формы девушки, ее улыбка, выразительные глаза и волосы практически идентичны тем, что у ведущей. Пара не объявляла широкой публике о своем браке, однако избранница актера уже сменила в социальных сетях фамилию на Баблишвили. На фото, опубликованных в интернет-пространстве, они выглядят очень счастливыми и влюбленными.

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