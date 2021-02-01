«У меня хорошая новость»: Светлану Лободу поздравили с помолвкой

Светлана Лобода заинтриговала своих поклонников свежим постом в Instagram. Певица запечатлелась на борту самолета, прикрыв ладонями глаза. Обычно так делают люди, которых ожидает какой-то сюрприз. При этом на безымянном пальце звезды сияло колечко.

«Прилетела. У меня для вас есть новость, все подробности завтра», — подписала она кадр.

В истории блога она также показала видео, где продемонстрировала букет роз, который ждал ее на борту частного лайнера. Эти сюжеты разбудили любопытство и фантазию ее фолловеров. Многие решили, что Светлана в очередной раз намекает на предстоящую свадьбу и состоявшуюся помолвку. Ведь не секрет, что поклонники Лободы ждут не дождутся ее воссоединения с Тиллем Линдеманном, солистом группы Rammstein из Германии. Именно от него, считают многие, у нее родилась дочь Тильда.

«Светлана, искренне рада за вас!», «Поздравляем с помолвкой, счастья вам!», «Кольцо, я так полагаю, помолвочное?», «Наконец-то! Замуж да?!», «Ага, свадебка не за горами, чую-чую», «Помолвка да? Или что? Клип? Нееет, лучше свадьба!», «Тилль все-таки женится на нашей Свете!» — прокомментировали пользователи Сети пост артистки.

Пока певица никак не комментирует предположения публики, выдерживая многозначительную паузу.

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