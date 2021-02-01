«Сейчас он дома»: в «Ленкоме» прокомментировали госпитализацию Александра Збруева

Сообщения о серьезном недомогании Александра Збруева опровергли. Ранее несколько СМИ, включая 5-tv.ru, сообщило о госпитализации звезды фильма «Большая перемена» с высокой температурой и пневмонией.

Однако ТАСС со ссылкой на источник в «Ленкоме», где служит актер, написал, что это не соответствует действительности.

«Александр Викторович простудился, возраст у него серьезный, 82 года, поэтому его возили в больницу на обследование. Сейчас он дома», — сообщил инсайдер информагентства.

Напомним, в Театре имени Ленинского комсомола народный артист работает с 1961 года и по сей день. В кино любимец публики дебютировал в ленте «Мой младший брат». Зрители его особенно полюбили по роли весельчака-Ганжи в «Большой перемене», также актер запомнился народу по фильмам «Одинокая женщина желает познакомиться», «Два билета на дневной сеанс», «Ты у меня одна», «Бедная Саша» и другим.

То, что со Збруевым все более-менее в порядке косвенно подтверждает и тот факт, что в ночь на 1 февраля он опубликовал пост, посвященный памяти Александра Пороховщикова. Он умер в 2012-м году в 73 года из-за болезни сердца, вызванной сахарным диабетом.

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