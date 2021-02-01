«Цвет решает все»: Кабо в припыленно-винном костюме с бирюзовой водолазкой предстала в ресторане с дочкой

53-летняя Ольга Кабо появилась в одном из ресторанов Москвы со своей 22-летней дочерью Татьяной Василишиной. Звезда примерила классический костюм брючной группы в винном оттенке, сочетав его с темно-бирюзовой водолазкой.

Утонченный и в то же время заметный образ не оставил равнодушной профессионального имидж-стилиста Ольгу Трофимову. Специально для Teleprogramma.pro она рассказала, в чем его соль.

«Винный в сочетании с бирюзой безупречно подходит для цветотипа Ольги, прекрасно гармонирует с оттенком ее кожи, дает свежесть, взгляд становится моложавее. За счет такого яркого, но чуть-чуть припыленного цвета в сочетании с бирюзой задается настроение, игривая динамика в образе. Цвет в принципе решает здесь все, поскольку актриса выбрала базовый костюм. Бирюза заставила винный оттенок проснуться и подать образ правильным сочетанием. Любимая классика актрисы зазвучала здесь абсолютно по-новому. Ольга часто носит яркие цвета, прекрасно понимая, что они ей к лицу, причем это касается не только выходов в свет, но и домашних образов», — рассказала фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — уже больше 10 лет работает имидж-стилистом, создавая стильные образы. Успешно сотрудничает с ВИП-персонами как шопер и преподает в учебном бьюти-центре.

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