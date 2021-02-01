«А где вид сзади?»: Нюша в мини-бикини разгорячила поклонников изгибами загорелого тела

Певица отдыхает на Мальдивах и радует фанатов пикантными ракурсами с пляжа.

Начало нового года многие отечественные селебрити провели заграницей. Поскольку выбор небольшой, выбирать приходилось между Мальдивами и Дубаем. А кто-то, как, например, семья Павла Воли и Ляйсан Утяшевой, довольствоваться чем-то одним не захотела и посетила сразу два курорта.

Отдых с семьей устроила себе и певица Нюша. Звезда отправилась с мужем Игорем Сивовым, дочкой и пасынком на Мальдивы, откуда регулярно радует фолловеров яркими снимками.

На новом фото, которым поделилась Нюша в Instagram, девушка по-кошачьи вытянулась на гамаке, представ во всей своей красе перед поклонниками. Мини-бикини подчеркнуло загорелые прелести красотки – плоский животик и округлые бедра. Сдержаться и не прокомментировать кадр смогли не все.

«Ню, побольше таких кошачьих фоток», «Богиня», «Ракурс как называется 2-х метровые ноги», «О боже мой!», «Вау, «Сексуально выглядишь», «Огонь», «Какая красотка», «А где вид сзади?», — пишут фолловеры.

Специально к путешествию на остров Нюша сменила имидж. Девушка заплела оранжевые афрокосы и стала еще игривее.

Смотрите также