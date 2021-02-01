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Не постеснялась: 34-летняя Пелагея в леопардовом бикини показала неидеальную фигуру

Певица отдыхает с четырехлетней дочкой от хоккеиста на Мальдивах.

Не постеснялась: 34-летняя Пелагея в леопардовом бикини показала неидеальную фигуру
Пелагея. Фото: Global look press

Певица Пелагея вместе с дочкой от брака с хоккеистом Иваном Телегиным Таисией отдыхают на Мальдивах. Малышке недавно исполнилось 4 года, и мама с наследницей решили устроить себе незабываемый отпуск. Сначала они посетили Дубай, затем выбрали один из райских островов.

Мама с дочкой много гуляют, загорают, фотографируются. На вечернюю фотопрогулку они облачились в одинаковые наряды и с удовольствием позировали на фоне заката. Кроме того, дочка поймала маму в объектив камеры, лежащей на шезлонге в бикини.

Пелагея
Пелагея. Фото: instagram.com/pelageya_insta/

Пелагея, застигнутая дочкой врасплох, широко улыбнулась, а вот скрыть неидеальную фигуру не успела. Девушка в леопардовом купальнице засветила талию со складками, но не постеснялась и опубликовала этот кадр вместе с остальными снимками того дня.

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