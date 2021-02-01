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Молода и прекрасна: 38-летняя Наталья Водянова позировала в красной шапочке и без макияжа

Супермодель поздравила единомышленника и друга с днем рождения, поделившись совместным снимком.

Молода и прекрасна: 38-летняя Наталья Водянова позировала в красной шапочке и без макияжа
Наталья Водянова. Фото: Global look press

38-летняя топ-модель мирового уровня Наталья Водянова – мать пятерых детей. Звезда подиумов успешно продолжает карьеру, выступая лицом нескольких косметических брендов.

И очередное фото, которым поделилась Водянова в своем микроблоге, заставило поклонников усомниться в истинном возрасте красавицы – молодая и прекрасная супермодель позирует без макияжа и выглядит ровесницей своей дочки!

«Красная Шапочка», «Наташенька красавица!», «Вы самая добрая!», «Красавица», — пишут в комментариях.

Супермодель позирует в красной шапочке рядом с писателем Михаилом Зыгарем. Звезда поспешила поздравить его с днем рождения. Водянова давно дружит с автором нескольких книг, их объединяет и идея благотворительности, которую оба продвигают.

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