«Первый раз в жизни»: Боня похвасталась подаренным на свидании букетом цветов

41-летняя Виктория Боня – экс-звезда «Дома-2». Сейчас девушка проживает в Монако вместе с восьмилетней дочкой Анджелиной. Светская львица не скрывает, что ее сердце не занято, а приписываемый ей роман с Маратом Сафиным – это не более, чем дружба.

Судя по всему, так оно и есть. Поскольку накануне Боня отправилась на свидание. Более того, девушка похвасталась подарком, который ей преподнес ее визави.

«Так приятно! Первый раз в жизни мужчина пришел ко мне на свидание с цветами», — порадовалась девушка.

При этом, Боня подчеркнула, что это – именно европейский мужчина. Роскошный букет алых роз так впечатлил светскую львицу, что у нее поднялось настроение.

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