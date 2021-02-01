Мамина копия: Орбакайте запечатлелась на редком селфи с подросшей дочкой

49-летняя Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и восьмилетней дочкой Клавой проживают в США. Там супруг артистки ведет бизнес, дочка – учится в третьем классе. Изредка звезда наведывается на Родину, не забывая посетить маму.

В минувший уикенд Орбакайте с дочкой побывали на дне рождения семилетней блогерши-миллионерши Насти Лайк. От души повеселившись в игровом клубе, мама с дочкой отправились домой. По пути сделав забавное селфи.

«Мечтаем, мечтаем», — подписала редкое совместное фото Орбакайте.

Подписчики заметили, что Клава позади мамы – будто сама маленькая Кристина, настолько похожи они на этом фото. И многие поспешили это отметить:

«Кристина, здравствуйте. Дочка — копия вы в детстве», «как же вы похожи!», «Будто бы коллаж из двух фото: Вас в настоящее время и Вас же в детстве в возрасте 10 лет! Как Клавуся на Вас похожа все-таки!», «Это маленькая Кристина сзади? Очень похожи», «Кристиночка, доча Ваша прям копия Вас», «Клавдия вылитая мамина героиня из Чучело», — пишут наперебой фолловеры под снимком.

К слову, у Кристины Орбакайте, кроме дочери, есть двое взрослых сыновей – Никита Пресняков и Дени Байсаров.

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